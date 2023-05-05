Лев Лещенко раскрыл источники своих заработков

Источники своих заработков раскрыл в беседе с «Леди.Mail.ru» 81-летний певец Лев Лещенко. В частности, он высказался о заработках на рекламе в соцсетях.

«Когда это только начинало набирать популярность, я пару раз снимался в рекламе, размещал ее в своих аккаунтах», — отметил он. Но со временем артист решил, что это не подходит для его солидного возраста.

Лещенко рассказал, что 20 лет назад стал учредителем бизнеса в городе Кольчугино Владимирской области. Там есть лесное хозяйство, которое поначалу не приносило никакого дохода, а наоборот требовало больших затрат.

«Сейчас уже есть какой-то доход. Не огромный, но пандемию кое-как пережили — и на том спасибо», — отметил артист.

Лещенко заявил, что сейчас он может назвать себя вполне обеспеченным человеком. Свои заработки он оценил как «выше среднего». Певец подчеркнул: все, что у него есть, он заработал своим трудом, без какой-либо сторонней помощи.

Ранее сумму ежемесячного дохода раскрыл блогер Стас Васильев.