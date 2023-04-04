Блогер раскрыл сумму ежемесячного дохода

Сумму ежемесячного дохода раскрыл в интервью журналисту Карену Адамяну блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!». Соответствующий ролик был размещен на YouTube.

«Я выкладывал один ролик в неделю и зарабатывал миллион рублей за интеграцию, плюс монетизация и прочее. Тысяч 700 я с этого зарабатывал», — признался Васильев.

Он отметил, что с техноблогинга его ежемесячный доход достигал примерно трех миллионов рублей. При этом блогер сменил направление и стал снимать ролики на общественно-политическую тематику.

Ранее были раскрыты доходы Моргенштерна за 2022 год.