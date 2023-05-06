Лев Лещенко признался в положительном отношении к современному рэпу

В положительном отношении к современному рэпу признался в беседе с «Леди.Mail.ru» 81-летний певец Лев Лещенко.

«Единственная современная музыка, которую я приветствую — это рэп. Там хотя бы поэзия есть, рифмы. А попса наша — это убожество, честное слово. Масскультура опустилась ниже плинтуса», — сказал он.

Лещенко назвал деньги главной целью большинства популярных сегодня артистов и подчеркнул, что в годы его молодости все было совершенно не так.

«Вот раньше была эстрада! Она была гораздо чище и профессиональнее, чем сейчас. Чтобы записать песню, нужно было не только пройти худсоветы и найти студию, но также подготовить аранжировку с оркестром, репетировать часами. Потом найти выход на радио», — поделился певец.

Сегодня же многие песни состоят из двух многократно повторяющихся строчек, а видеоклипы часто снимаются на мобильный телефон, заметил Лещенко. «И такие люди становятся звездами… Но это же не музыка, не поэзия!» — подчеркнул он.

Ранее певица Chi Chi назвала Инстасамку, Кристину Si и Mireku Djima достойными рэперами.