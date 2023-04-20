Певица Chi Chi назвала Инстасамку главной рэп-исполнительницей в России

Инстасамку (Дарью Зотееву) главной рэп-исполнительницей в России назвала в беседе с «Мослентой» певица Chi Chi (Аля Чиблис).

«Кто бы что ни говорил, а Инстасамка точно прокачала индустрию своим эпатажем, заставила рынок зашевелиться. Если у прохожих на улице поспрашивать, кто главная рэп-исполнительница в России, большинство точно назовет именно ее», — сказала Чиблис.

По словам певицы, в России женский рэп не сильно популярен, но есть достойные музыканты. Например, ей нравится творчество Кристины Si (Кристина Саркисян) и Mireku Djima (Николь Миреку-Джима).

Ранее ученый объяснил необходимость мата в рэпе и стендапе.