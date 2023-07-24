Перечислены самые популярные у молодежи летние вакансии

Вакансии барменов и официантов стали самыми популярными летом-2023 у молодежи в возрасте до 20 лет. Об этом RT сообщили аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру».

«Традиционно весной и в начале лета увеличивается число сезонных вакансий от работодателей, не требующих опыта и серьезной квалификации, к примеру, в сфере развлечений, общественного питания, сельского хозяйства, дорожного строительства», — сказал руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

Исходя из результатов исследования, по итогам июня относительно мая 2023 года количество новых резюме молодых соискателей увеличилось на 42 процента. Это стало рекордом за последние годы.

Самыми популярными среди молодых россиян оказались позиции официантов и барменов. Спрос на них увеличился на 78 процентов. На втором месте расположилась вакансия упаковщиков и комплектовщиков с приростом резюме на 47 процента. Кроме того, молодежь предпочитает работать летом продавцами, курьерами и менеджерами по продажам.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.