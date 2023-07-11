Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

На зарплату от 230 до 270 тысяч рублей в месяц может рассчитывать руководитель проекта. Претендент на должность также должен иметь высшее образование и опыт работы в аналогичной должности.

Старший программист-разработчик (Python/Django) / Senior back-end developer может рассчитывать на заработок от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. От кандидата на эту должность требуется не только знание основных программ программирования, но и владение английским языком на уровне не ниже В1.

PHP-разработчику предлагают 200 тысяч рублей в месяц. Кандидат на эту позицию должен знать языки PHP и SQL запросы, а также иметь опыт работы с высоконагруженными проектами.

Зарплату от 170 тысяч рублей может получать кандидат, который успешно пройдет собеседование на должность руководителя отдела разработки 1С. Будущему работнику предстоит руководить отделом, отвечающим за автоматизацию внутренней деятельности организации.

Ранее была раскрыта средняя зарплата курьеров в Москве.