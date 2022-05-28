Диетолог назвала необходимые в летнем рационе продукты

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT назвала необходимые в летнем рационе продукты.

По словам специалиста, в летнее время года еда должна быть более легкой из-за повышения температуры. В рацион нужно добавлять больше помидоров, огурцов, зелени, кабачков, цветной капусты, раннего картофеля и сезонных ягод, отметила диетолог.

Эксперт добавила, что именно сезонные фрукты и овощи больше всего полезны для организма. По ее словам, летом организму нужно получить максимальное количество витаминов и микроэлементов, чтобы запастись на зиму. Например, включить в свой рацион такие блюда, как зеленый смузи и летний салат, продолжила Писарева.

Для смузи можно взять нарезанные яблоки, киви, авокадо, шпинат, брокколи и спирулину. «Все фрукты могут быть свежими, кроме брокколи. Брокколи лучше взять замороженную, тогда получится хорошая консистенция. Взбить всё это в блендере и добавить кокосовой воды», — пояснила собеседница.

Для салата необходимо отварить куриное филе до полной готовности. «Не режем, а разрываем на фракции. Отвариваем брокколи и разбираем на соцветия, перемешиваем и добавляем в качестве соуса греческий йогурт и чеснок по желанию», — заключила диетолог.

Ранее ведущий диетолог холдинга Performance Group, эксперт в области правильного питания, магистр наук в области «Диетология» великобританского университета Суррея Антон Бердов дал рекомендации по летнему детскому рациону.