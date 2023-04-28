Елена Летучая рассказала о двух днях жизни с «Чужим» в ухе

О самом рискованном путешествии в своей жизни рассказала в интервью для телеканала «Ключ» телеведущая Елена Летучая. Во время отдыха в Мексике она два дня прожила с «Чужим» в ухе.

«Я спала, и мне в ухо заползла какая-то тварь. Сразу я это не поняла, просто у меня начало побаливать ухо. Я жила с этим два дня — ходила на съемки, встречи. Когда стало болеть очень сильно, я залила в ухо лекарство и заткнула ватой. Как мне потом объяснил врач, существо вылезти не смогло, поэтому погибло», — рассказала Летучая.

Поскольку насекомое было ядовитым, у телеведущей началась интоксикация. Встав утром с кровати, она почувствовала головокружение и вызвала скорую. Врачи изъяли насекомое и назначили курс лечения препаратами.

«К счастью, это был последний день съемок, на следующий день я улетала домой. На всякий случай я больше не засыпала», — поделилась Летучая.

Телеведущая отметила, что так и не узнала, как выглядело насекомое, но для себя она прозвала его «Чужим».

Ранее эффектное падение Елены Летучей на горнолыжном склоне попало на видео.