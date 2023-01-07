PR-агент поделилась лайфхаками по выделению личного бренда из массы конкурентов
Лайфхаками по выделению личного бренда из массы конкурентов поделилась с «Мослентой» эксперт по продвижению личного и коммерческого бренда, основатель PR агентства ITS ME Катерина Коновалова. Для начала она порекомендовала выделить фирменный стиль.
«Обязательно проанализируйте фирменный стиль своих конкурентов и разработайте что-то уникальное для своего продукта. Важно выделиться среди конкурентов, но при этом не потерять ассоциативную составляющую, которая помогает клиентам понять направление вашей деятельности с первой минуты знакомства с вашей визиткой, личным сайтом или страницей в соцсетях», — сказала она.
Коновалова отметила, что, например, если вы сыровар, то важно, чтобы в вашем фирменном стиле присутствовали устойчивые ассоциации с чем-то фермерским — молоком, сыром, молочной продукцией, которую вы производите. Это могут быть белые, молочные, желтоватые оттенки, логотип с кружочком или кусочком сыра. Скорее всего, у конкурентов будет что-то похожее, поэтому здесь стоит задача выделиться на их фоне, сделать что-то более яркое и запоминающееся, уточнила эксперт.
Далее PR-агент советует делать предложения интереснее, чем у конкурентов. При этом не стоит прибегать к демпингу (продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам — примечание «Мосленты»). Здесь следует сделать упор на уникальные предложения для своих клиентов. Например, добавить дополнительные услуги. Кроме того, следует делать акцент именно на качество своей работы.
По ее словам, многие предприниматели часто забывают именно о качестве оказываемых услуг, что является крайне важным фактором в работе с клиентами.
Обычно это происходит, когда все процессы налажены, а у бизнеса есть достаточно устойчивый поток клиентов.
В пример она привела кондитера, у которого образуется обширная клиентская база и заявки на выпечку приобретают стабильный характер. Чаще всего в таком случае он меняет ингредиенты на альтернативные — побюджетнее, в желании заработать больше денег. Тогда клиенты начинают чувствовать разницу между тем, что было, и тем, что стало. Это вынуждает их отказываться от услуг и переходить к другому кондитеру.
«К слову, клиенту всегда очень приятно, когда с ним работает лично руководитель. И даже если у вас есть некий штат сотрудников, каждый из которых выполняет свои функции, а вы, как руководитель, являетесь ключевым звеном и просто контролируете процесс, то всегда принимайте участие в каком-то из значимых этапов работы с клиентом», — уточнила она.
Кроме того, Коновалова рекомендует стараться быть на связи круглосуточно. Эксперт своего дела, по ее словам, должен быть готов прийти на помощь своему клиенту, даже если находится в отпуске или занят своими делами.
«Клиенты всегда пойдут туда, где им предлагают больше пользы — приятные скидки, выгодные тарифы, дополнительные предложения или высокое качество. Поэтому, чтобы удержать свою целевую аудиторию и выделиться из толпы конкурентов необходимо регулярно подкреплять отношения с ней какой-либо выгодой, интересными предложениями, открытостью и готовностью к сотрудничеству в любой момент», — подвела итог Коновалова.
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