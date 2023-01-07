PR-агент поделилась лайфхаками по выделению личного бренда из массы конкурентов

Коновалова отметила, что, например, если вы сыровар, то важно, чтобы в вашем фирменном стиле присутствовали устойчивые ассоциации с чем-то фермерским — молоком, сыром, молочной продукцией, которую вы производите. Это могут быть белые, молочные, желтоватые оттенки, логотип с кружочком или кусочком сыра. Скорее всего, у конкурентов будет что-то похожее, поэтому здесь стоит задача выделиться на их фоне, сделать что-то более яркое и запоминающееся, уточнила эксперт.

Далее PR-агент советует делать предложения интереснее, чем у конкурентов. При этом не стоит прибегать к демпингу (продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам — примечание «Мосленты»). Здесь следует сделать упор на уникальные предложения для своих клиентов. Например, добавить дополнительные услуги. Кроме того, следует делать акцент именно на качество своей работы.

По ее словам, многие предприниматели часто забывают именно о качестве оказываемых услуг, что является крайне важным фактором в работе с клиентами.