Москвичи определили идеальный ежемесячный доход в 2023 году

Идеальный ежемесячный доход в 2023 году определили москвичи в ходе опроса сервиса «Работа.ру». Результаты исследования появились в распоряжении «Известий».

Средний желаемый доход жителей столицы составил 154,3 тысячи рублей в месяц. При этом самые высокие ожидания зафиксированы у работников IT-сферы — 240,5 тысячи рублей. Чуть менее требовательными оказались бухгалтеры (158,8 тысячи рублей), сотрудники банков и финансисты (149,1 тысячи рублей), специалисты сферы строительства (148,6 тысячи рублей) и транспорта (146,7 тысячи рублей).

Средний ожидаемый размер дохода в Москве ниже: так, жители столицы назвали сумму в 89,4 тысячи рублей. По их мнению, наибольшие зарплаты ожидают сотрудников отраслей телекома (131,9 тысячи рублей), транспорта и логистики (113,5 тысячи рублей), строительства (103,4 тысячи рублей), а также маркетинга, рекламы и PR (100 тысяч рублей).

Ранее жители России определили идеальный ежемесячный доход в 2023 году. Он составил 135 тысяч рублей.