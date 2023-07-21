Личный повар блогера Лерчек сообщил о ее секретном телефоне

О секретном телефоне блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) рассказал ее личный повар. Об этом сообщил корреспондент Super.ru из зала суда.

«По делу Лерчек нашлись свидетели, которые подтвердили, что у нее есть другой номер телефона, с которого она звонила, и телефон, с которого выходила в интернет», — говорится в сообщении. Корреспондент уточнил, что один из свидетелей — личный повар семьи Чекалиных.

В пятницу, 21 июля, Пресненский суд Москвы рассмотрел решение по изменению меры пресечения блогеру. Суд не стал переводить Чекалину под домашний арест, несмотря на то, что, по данным следствия, блогер нарушала избранную ей прежде меру пресечения: она пользовалась сотовой связью и интернетом.

Ранее Лерчек и ее муж, блогер Артем Чекалин, попытались оспорить решение суда, по которому им запрещено пользоваться интернетом. По имеющейся информации, суд отклонил запрос блогеров, которые планировали возобновить ведение своих социальных сетей.