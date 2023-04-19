Блогеры Чекалины попытались оспорить запрет на пользование интернетом

Блогеры Чекалины при помощи адвокатов попытались оспорить решение суда, по которому им запрещено пользоваться интернетом. Об этом стало известно из материалов Telegram-канала Shot.

По имеющейся информации, суд отклонил запрос на разрешение пользоваться интернетом блогерам Валерии и Артему Чекалиным, которые планировали возобновить ведение своих социальных сетей.

В середине марта блогер Лерчек опубликовала прощальный пост после запрета на использование телефона и поблагодарила подписчиков за то, что они следили за ее деятельностью на протяжении семи лет.

В начале апреля супруги пожаловались на «катастрофическую» бедность и заявили, что у них нет денег на оплату услуг SMM-менеджера. Тогда же они выступили с намерением просить суд о снятии запрета на интернет, чтобы продолжить самостоятельно вести свои аккаунты в социальных сетях. Также уточнялось, что продать что-либо из имущества они не могут из-за наложенного ареста.