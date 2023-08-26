Лидер «Воскресения» высказался об изменившейся Москве

Об изменившейся со времен СССР Москве высказался в беседе с «Мослентой» создатель и бессменный лидер знаменитой московской рок-группы «Воскресение» Алексей Романов.

«Город стал гораздо комфортней, хотя мне жаль утраты исторических зданий. Увы, старинного уюта в Москве почти не осталось, сохранились только редкие уцелевшие островки внутри Бульварного кольца», — сказал он.

Ранее стало известно о причастности Романова к проектированию одного из небоскребов в Москве.