В Роспотребнадзоре заявили о рисках заражения лихорадкой Западного Нила в России

О рисках заражения лихорадкой Западного Нила в России заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, в 2020 году в стране выявили десять случаев заражения этой лихорадкой, в 2021-м — 76 случаев, а в январе-июне 2022-го — ни одного.

«Но риски инфицирования на территории России все равно нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах страны», — процитировало Пшеничную агентство.

Специалист добавила, что вирус лихорадки Западного Нила адаптировался не только к температурным режимам южных регионов России, но и к умеренному климату, в котором они расположены. «И все же с учетом эпидемиологической обстановки в соседних странах риски его распространения невелики», — сказала она.

С целью минимизации этих рисков на регулярной основе ведется борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, осушение болот, использование антимоскитных сеток, антирепеллентов, уточнила Пшеничная.

По данным Роспотребнадзора, лихорадка Западного Нила — это острое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который передается человеку по большей части через укусы комаров. У восьми из десяти инфицированных симптомы не проявляются, в ряде случаев могут возникнуть лихорадка, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. В одном из 150 случаев развивается тяжелая форма заболевания, которая приводит к энцефалиту и менингиту.

Ранее прогноз по распространению подвида омикрон-штамма кентавр в России дал научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова» Виталий Зверев. По его мнению, сценарий зависит от того, как долго сохраняется иммунитет у переболевших другими линиями омикрона.