Пьяные могильщики нашли на кладбище лисенка и напоили его водкой

Полбутылки водки влили в пасть найденному на кладбище в Нижегородской области лисенку пьяные могильщики, сообщает KP.RU.

«На прием нашей ветеринарной клинике поступил звонок, что в поселке Большое Пикино города Бор около Дома культуры прогуливается нетрезвый мужчина с лисой за пазухой. И что вид у этой лисы нездоровый», — написала на странице Нижегородского ГБУНО «Госветуправление ГО города Бор» во «ВКонтакте» начальник городского ветеринарного управления Елена Иванова.

Мужчину с диким животным удалось быстро найти и забрать лису на осмотр. В клинике специалисты оценили состояние зверя как крайне тяжелое, напоминающее агонию. Ветеринары подозревали у него бешенство.

Утром лисенок еще был жив, тогда ветеринары решили узнать подробности находки зверя. Работник кладбища пояснил, что найденный лисенок не проявлял агрессии, но выглядел очень слабым. Могильщики решили вылечить его «народными методами» — с помощью водки.

После этого специалисты поняли, что лисенка нужно лечить от очень сильного похмелья и интоксикации. Его плотно покормили и обеспечили свежей водой, и уже спустя двое суток животное пришло в себя. Сейчас ему лечат травмированную лапу.

Ранее москвичам рассказали, что во время брачного периода лисы часто перемещаются по городу, не боясь людей. Они ищут себе пару, а заодно присматривают жилье для выведения потомства.