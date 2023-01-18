Москвичам дали объяснение массовому нашествию лис

Объяснение массовому нашествию лис с начала января в Москве дал в интервью РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Эксперт уточнил, что у животных начался брачный период.

«Сейчас мы фиксируем увеличение количества обращений по поводу того, что на городской территории стали чаще видеть лисиц. Это связано с тем, что у лис в конце января-феврале идет брачный период и они много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару и заодно присматривают себе жилье для выведения потомства», — пояснил он.

Бурмистров добавил, что нередко дикие животные могут находить себе пристанище в зданиях школ, детских садов и больниц. Cотрудникам таких учреждений стоит быть особенно внимательными и не допускать наличие доступной кормовой базы, предупредил сотрудник ведомства.

Эксперт напомнил, что лиса — дикое и опасное животное, не следует подходить к ней близко и пытаться контактировать.

Ранее в первой половине января лисы в разных районах Москвы попали на видео. Жители столицы записали ролики, в которых запечатлены перемещения диких животных в черте города.