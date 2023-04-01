Водонаева рассказала о решении лишить сына наследства

О решении лишить сына наследства в личном Telegram-канале рассказала российская телеведущая Алена Водонаева. Она пояснила, что ее ребенок, как только ему исполнится 18 лет, должен будет съехать и зарабатывать себе на жизнь самостоятельно.

«Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же», — написала она.

Звезда пояснила, что не хочет растить очередного «мажора», которому все, что он будет иметь в жизни, достанется от родителей. По ее словам, такого же мнения придерживается и отец ее сына.

Водонаева отметила, что ребенку нужно давать любовь, защиту и хорошее образование (учебу, по ее словам, ребенку оплатит отец), но не родительские деньги и недвижимость. По ее мнению, так человек вырастет амбициозным и способным достигать многого.

Журналистка уточнила, что сейчас у ее сына Богдана есть московская регистрация в одной из ее квартир. Это сделано на случай, если с родителями мальчика что-то случится, таким образом они решили перестраховаться.

«Но, когда ему исполнится 18 лет, он будет жить там, на что заработал. Квартира ему не достанется», — заключила она.

Алена Водонаева воспитывает сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева. Мальчик родился в 2010 году. Звезда развелась с Малакеевым в 2013-м году. Бывшие супруги поддерживают дружеское общение.

Ранее журналисты раскрыли подробности наследства, которое народный артист России Борис Невзоров оставил родственникам после смерти.