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20:26, 09 февраля 2023
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Стилист Лисовец дал советы по выбору верхней одежды в новом сезоне

Стилист Лисовец дал советы по выбору верхней одежды в новом сезоне
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Советы по выбору верхней одежды в новом сезоне дал россиянам в своем блоге известный стилист Владислав Лисовец. Главным трендом весны-лета 2023 года он назвал длину в пол.

«Люблю верхнюю одежду за ее возможность сделать образ завершенным и сложным. Максимальная длина — это, конечно, самый топ! Если не макси, то смело носим куртки и бомберы», — заявил эксперт.

Еще одним из актуальных в будущем сезоне вариантов верхней одежды стилист назвал плащи. «Главный мой совет — пусть плащ будет не бежевый», — отметил он.

Из материалов Лисовец порекомендовал в первую очередь кожу. «На наличии кожаных изделий в гардеробе я настаиваю — это всегда актуально. Не останавливайтесь на одном плаще, играйте с формами и цветами», — призвал он.

В тренде также, по словам эксперта, будет деним. Отличным выбором Лисовец считает плащ из денима.

Ранее Лисовец назвал главный цвет предстоящего теплого сезона. Стилист посоветовал каждому мужчине и каждой женщине выбрать оттенок, подчеркивающий их легкость.

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