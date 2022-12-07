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08:38, 07 декабря 2022
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Стилист Владислав Лисовец посоветовал цвета для новогоднего образа

Стилист Владислав Лисовец посоветовал цвета для новогоднего образа
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Цвета наряда для новогоднего образа посоветовал стилист Владислав Лисовец в интервью РИА ФАН. Прежде всего, он упомянул черный цвет.

«Для меня все равно самым торжественным и красивым остается черный, потому что я сам в нем отмечаю каждый год, добавляя какие-то цветные акценты. У женщин это могут быть и брошь, и шарф, и серьги, и украшение на голову, и обувь другого цвета. Я все-таки за черный», — заявил фешен-эксперт.

Кроме того, Лисовец порекомендовал обратить внимание на яркие, летние оттенки, а также не бояться нарядов с блестками. «Мне кажется, очень красиво отмечать в каком-то взрослом цвете, типа темно-зеленого, глубокого бирюзового. Оттенки голубого очень хорошо смотрятся. То есть летний цвет в новогоднюю ночь. Какое-то платье или костюм», — пояснил стилист.

Ранее Лисовец раскрыл секрет создания удачных образов. Своими наблюдениями он поделился после путешествия по Европе.

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