Стилист Владислав Лисовец посоветовал цвета для новогоднего образа

Цвета наряда для новогоднего образа посоветовал стилист Владислав Лисовец в интервью РИА ФАН. Прежде всего, он упомянул черный цвет.

«Для меня все равно самым торжественным и красивым остается черный, потому что я сам в нем отмечаю каждый год, добавляя какие-то цветные акценты. У женщин это могут быть и брошь, и шарф, и серьги, и украшение на голову, и обувь другого цвета. Я все-таки за черный», — заявил фешен-эксперт.

Кроме того, Лисовец порекомендовал обратить внимание на яркие, летние оттенки, а также не бояться нарядов с блестками. «Мне кажется, очень красиво отмечать в каком-то взрослом цвете, типа темно-зеленого, глубокого бирюзового. Оттенки голубого очень хорошо смотрятся. То есть летний цвет в новогоднюю ночь. Какое-то платье или костюм», — пояснил стилист.

Ранее Лисовец раскрыл секрет создания удачных образов. Своими наблюдениями он поделился после путешествия по Европе.