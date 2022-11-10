Фешен-эксперт Лисовец раскрыл секрет создания удачных образов
Секрет создания удачных образов раскрыл на своем сайте фешен-эксперт Владислав Лисовец. Известный стилист вернулся из путешествия по Европе и поделился наблюдениями.
«Люди там не позируют для камер недель мод, не стараются понравиться, а просто живут и одеваются так, как чувствуют», — заявил Лисовец.
Фешен-эксперт подчеркнул, что образы простых людей в странах Европы пропитаны духом свободы. «Хотелось бы видеть такое чаще и на наших улицах», — написал он.
На опубликованных им фото девушки в юбках носят яркие носки поверх цветных колготок, сочетают юбки с объемными худи и спортивными брюками. Мужчины носят плащи с кроссовками, широкополые шляпы со снудами, ходят в майках с изображениями героев мультфильмов.
Ранее Лисовец перечислил способы носить летние вещи зимой. Он посоветовал не убирать далеко открытые босоножки и косынки.