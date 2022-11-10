Фешен-эксперт Лисовец раскрыл секрет создания удачных образов

Фешен-эксперт подчеркнул, что образы простых людей в странах Европы пропитаны духом свободы. «Хотелось бы видеть такое чаще и на наших улицах», — написал он.

На опубликованных им фото девушки в юбках носят яркие носки поверх цветных колготок, сочетают юбки с объемными худи и спортивными брюками. Мужчины носят плащи с кроссовками, широкополые шляпы со снудами, ходят в майках с изображениями героев мультфильмов.

Ранее Лисовец перечислил способы носить летние вещи зимой. Он посоветовал не убирать далеко открытые босоножки и косынки.