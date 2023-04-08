Стилист Лисовец перечислил модные модели обуви на теплый сезон

Модные модели обуви на теплый сезон перечислил в статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. Весной и летом 2023 года он призвал россиянок отдать предпочтение в том числе туфлям из «бабушкиного» гардероба.

«С возвращением долгожданного тепла в Москву просыпается жажда прогулок в каких-нибудь обновках. Предлагаю обзавестись новой парой обуви!» — заявил Лисовец. Он уточнил, что уже самое время приобретать и летние варианты обуви: пока их можно носить с плотными колготками или носками.

Стилист порекомендовал в этом сезоне обратить внимание на модели с острыми носами и массивной или грубой подошвой, на сапоги, босоножки и сабо золотого и других ярких цветов, на пары из натуральной кожи, на казаки, а также туфли, будто вышедшие из бабушкиного шкафа.

Ранее Лисовец назвал антитренды женской моды весны-2023. Он призвал расстаться с узкими джинсами и кроссовками.