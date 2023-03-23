Люди
22:31, 23 марта 2023
1 мин.

Стилист Лисовец назвал антитренды женской моды этой весны

Стилист Лисовец призвал расстаться с узкими джинсами и кроссовками.

Стилист Лисовец назвал антитренды женской моды этой весны
Фото: Streetstyleshooters / Getty Images

Антитренды женской моды этой весны назвал в беседе с Teleprogramma.pro российский стилист Владислав Лисовец.

Фэшн-эксперт призвал женщин расстаться с узкими джинсами и юбками до колен. Кроме того, по его мнению, теряют в актуальности и кроссовки. Их Лисовец посоветовал надевать только на прогулку или тренировку. В остальное время предпочтительнее носить каблуки, отметил он.

Ранее стилист Рогов назвал обувь «на скале» трендом весны-2023.

Партнерские материалы