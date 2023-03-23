22:31, 23 марта 2023
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Стилист Лисовец назвал антитренды женской моды этой весны
Стилист Лисовец призвал расстаться с узкими джинсами и кроссовками.
Фото: Streetstyleshooters / Getty Images
Антитренды женской моды этой весны назвал в беседе с Teleprogramma.pro российский стилист Владислав Лисовец.
Фэшн-эксперт призвал женщин расстаться с узкими джинсами и юбками до колен. Кроме того, по его мнению, теряют в актуальности и кроссовки. Их Лисовец посоветовал надевать только на прогулку или тренировку. В остальное время предпочтительнее носить каблуки, отметил он.
Ранее стилист Рогов назвал обувь «на скале» трендом весны-2023.