Стилист Лисовец перечислил модные в осенне-зимнем сезоне варианты юбок

Модные в этом осенне-зимнем сезоне варианты юбок перечислил в новой статье на своем сайте популярный стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

«Если в прошлых сезонах мода была категорична и диктовала нам длину либо мини, либо макси, то этой осенью и зимой длина вашей юбки может быть абсолютно любой!» — заявил эксперт.

Лисовец отметил, что максимально длинные юбки — это наилучший вариант абсолютно для всех. В частности, он призвал невысоких девушек носить их.

«Зачастую девушки небольшого роста избегают юбок в пол, а зря, потому что под длиной можно спрятать огромный каблук и заметно вытянуться в росте», — поделился лайфхаком стилист.

Любительницам мини-юбок эксперт порекомендовал обратить внимание на черно-белые варианты, модели с рюшами, в клетку или горох.

Давно забытые юбки по колену возвращаются в моду, добавил Лисовец. Но образы с ними обязательно нужно дополнять максимально трендовыми вещами.

Ранее Лисовец призвал отказаться от пуховиков.