Стилист Лисовец призвал отказаться от пуховиков

Об актуальных в этом осенне-зимнем сезоне вариантах верхней одежды рассказал в новой статье на своем сайте популярный стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Он призвал россиянок заменить пуховики на шубы.

«Начинается время, когда можно менять силуэт и использовать многослойность. Верхняя одежда в этом — неплохой помощник, она расставляет все по местам и может менять силуэт кардинально», — заявил модный эксперт.

Этой осенью и зимой, по словам Лисовца, стоит носить то, что делает элегантнее, женственнее, а также «в хорошем и правильном смысле богаче».

«Пуховиков-"уродцев" на подиуме почти нет, уж лучше наденьте шубу, только убедитесь в том, что она современного кроя, а не та, что куплена когда-то на ВДНХ», — призвал стилист.

В его подборку лучших вариантов верхней одежды на сезон, помимо шуб, попали кожаные куртки и плащи с анималистичными принтами (питон, крокодил), классические пальто, а также варианты в пол, экстремально короткие куртки, спортивные бомберы и дубленки.

Ранее топ осенних трендов верхней одежды составил историк моды Александр Васильев.