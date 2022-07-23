Уехавшая в США группа Little Big устроит гастрольный тур по России

В конце июня стало известно, что группа Little Big уехала в США. При этом данные из сервиса «Яндекс.Афиша» свидетельствуют о том, что музыкальный коллектив собирается провести гастрольный тур по России.

На сайте сервиса приведен список городов, куда должны приехать музыканты для выступления. Первый концерт запланирован на 27 августа в Калининграде. После этого Little Big должны будут выступить во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и других городах. Заключительный концерт, по данным «Яндекс.Афишы», состоится в Москве 10 декабря.

Ранее певец, поэт, композитор, народный артист России Александр Розенбаум высказался о покинувших Россию звездах шоу-бизнеса.