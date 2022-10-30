Рената Литвинова отреагировала на отъезд Ксении Собчак из России

Актриса и режиссер Рената Литвинова в Telegram-канале отреагировала на информацию об отъезде из России телеведущей и журналистки Ксении Собчак на фоне уголовного дела о вымогательстве, связанном с компанией «Ростех».

«Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись!» — написала Литвинова.

Ранее адвокат Ксении Собчак высказался о ее статусе по делу о вымогательстве.