Адвокат Собчак высказался о ее статусе по делу о вымогательстве

Комментарий о статусе телеведущей и журналистки Ксении Собчак по делу о вымогательстве, связанном с компанией «Ростех», дал адвокат звезды, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

«У Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу. Привлечены по этому делу только два лица», — сказал он, уточнив, что это известно ему из материалов дела и следствия.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что следователь МВД отменил постановление о привлечении телеведущей в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Правоохранитель заявлял, что Собчак имеет статус свидетеля.

Ранее стало известно об аресте коммерческого директора телеведущей и ее побеге из страны — Собчак после соответствующих новостей заметили на пересечении белорусско-литовской границы.