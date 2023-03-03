Лолита перечислила важные для нее параметры при знакомстве с мужчиной

Живое общение назвала определяющим фактором при знакомстве с мужчиной в беседе с Пятым каналом певица Лолита.

«Мы тоже клюем на вас, оценивая размер... Ноги. Ничего, подходит, ага. А потом начинаешь разговаривать, и уже не имеет значения ни размер ноги, ни рост, ни вес», — сказала артистка.

Как отметила Лолита, внешние параметры оказываются на втором плане после общения с человеком, поскольку становится важнее, как он ведет диалог, о чем разговаривает, что его интересует и что он может интересного рассказать собеседнику. По словам певицы, «вокруг нее было достаточно идиотов», а кроме того, на личную жизнь не оставалось свободного времени.

Ранее глухой москвич поделился необычным способом знакомства с девушками. Он вспомнил о времени, когда работал в магазине UNIQLO еще до ухода компании из страны.