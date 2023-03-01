Глухой москвич поделился необычным способом знакомства с девушками

Необычным способом знакомства с девушками в интервью «Мосленте» поделился глухой москвич Дмитрий Потапов. Он вспомнил о времени, когда работал в магазине UNIQLO еще до ухода компании из страны.

«Я помогал покупателям найти нужный товар и подобрать размер. Еще мне нужно было аккуратно сложить вещи или развесить на вешалки», — рассказал он о своих обязанностях.