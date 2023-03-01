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00:15, 01 марта 2023
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Глухой москвич поделился необычным способом знакомства с девушками

Глухой москвич поделился необычным способом знакомства с девушками
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Необычным способом знакомства с девушками в интервью «Мосленте» поделился глухой москвич Дмитрий Потапов. Он вспомнил о времени, когда работал в магазине UNIQLO еще до ухода компании из страны.

«Я помогал покупателям найти нужный товар и подобрать размер. Еще мне нужно было аккуратно сложить вещи или развесить на вешалки», — рассказал он о своих обязанностях.

Потапов отметил, что покупатели и сотрудники относились с понимаем к его особенности — он объяснялся с посетителями магазина с помощью жестов. А девушки даже сами подходили с ним знакомиться, что его очень удивляло. С некоторыми из них москвич завязывал общение, обменявшись номерами телефонов.

Ранее переехавшая в Тегеран блогер Кристина Бошчех рассказала об отношении местных мужчин к одиноким женщинам и иранских способах познакомиться.

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