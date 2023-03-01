Глухой москвич поделился необычным способом знакомства с девушками
Необычным способом знакомства с девушками в интервью «Мосленте» поделился глухой москвич Дмитрий Потапов. Он вспомнил о времени, когда работал в магазине UNIQLO еще до ухода компании из страны.
«Я помогал покупателям найти нужный товар и подобрать размер. Еще мне нужно было аккуратно сложить вещи или развесить на вешалки», — рассказал он о своих обязанностях.
Потапов отметил, что покупатели и сотрудники относились с понимаем к его особенности — он объяснялся с посетителями магазина с помощью жестов. А девушки даже сами подходили с ним знакомиться, что его очень удивляло. С некоторыми из них москвич завязывал общение, обменявшись номерами телефонов.
Ранее переехавшая в Тегеран блогер Кристина Бошчех рассказала об отношении местных мужчин к одиноким женщинам и иранских способах познакомиться.