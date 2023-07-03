Лолита показала со сцены нижнее белье и попала на видео

«Клоуны», «Взрослая женщина же», «Позорище!», «Показывает свое уважение к зрителю таким способом. Позор», «Ненормальная, совсем уже. Мне неприятно было бы это, такое неуважение», — возмутились юзеры.

На кадрах артистка, стоя на сцене в мини-платье, разворачивается к зрителям спиной, нагибается и демонстрирует нижнее белье.

Ранее певица Ольга Бузова оголила ягодицы на видео и возмутила подписчиков.