14:07, 03 июля 2023
1 мин.
Лолита показала со сцены нижнее белье и попала на видео
Певица Лолита показала поклонникам ягодицы со сцены.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Ягодицы показала своим поклонникам со сцены 59-летняя певица Лолита Милявская на просьбу блогера Анастасии Ивлеевой «повернуться задом». Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости знаменитостей».
«Клоуны», «Взрослая женщина же», «Позорище!», «Показывает свое уважение к зрителю таким способом. Позор», «Ненормальная, совсем уже. Мне неприятно было бы это, такое неуважение», — возмутились юзеры.
На кадрах артистка, стоя на сцене в мини-платье, разворачивается к зрителям спиной, нагибается и демонстрирует нижнее белье.
Ранее певица Ольга Бузова оголила ягодицы на видео и возмутила подписчиков.