Лолита описала свой гастрольный режим двумя словами

Свой гастрольный режим двумя словами описала в личном Тelegram-канале певица Лолита Милявская.

«Если вы не знаете, что такое тур, нестрашно. В двух словах — вы на "военном положении". Все нельзя: выпить нельзя, лишнее съесть нельзя. Эти ограничения связаны не с лишними калориями, просто может прихватить живот. Спать необходимо, чтобы звучал голос и играли руки», — рассказала артистка.⁣⁣

По словам Лолиты, на время гастрольного тура она также очень внимательно рассчитывает необходимое количество одежды: не берет ничего лишнего, подбирает предметы гардероба, которые «нежалко убивать в переездах».

Ранее Лолита призналась в регулярных поездках на подмосковных электричках. Артистка сообщила, что на пригородных поездах добирается до дачи.