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14:17, 03 декабря 2022
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Певица Лолита показала лицо без фильтров и сообщила о проблемах со здоровьем

Лолита Милявская
Лолита Милявская
Кадр: телеграм-канал «Лолита Милявская»

Лицо без фильтров показала в личном Telegram-канале певица Лолита Милявская. Артистка сообщила о проблемах со здоровьем.

«Я тут ОРВИ подхватила. Дело в том, что несколько залов, где я выступала в ходе гастролей, были слишком холодными», — заявила Милявская. Она уточнила, что температура ее тела в некоторые дни достигала отметки в 39 градусов. При этом ее тур продолжается.

По словам певицы, на одном из ее последних концертов мужчина в первом ряду сидел в дубленке, а остальные зрители согревались большим количеством спиртных напитков в буфете во время перерыва.

Ранее Лолита объяснила свое нежелание выходить замуж. «Ни один мужик не сможет мне дать столько любви, сколько даете вы!» — обратилась артистка к поклонникам.

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