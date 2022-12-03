14:17, 03 декабря 2022
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Певица Лолита показала лицо без фильтров и сообщила о проблемах со здоровьем
Кадр: телеграм-канал «Лолита Милявская»
Лицо без фильтров показала в личном Telegram-канале певица Лолита Милявская. Артистка сообщила о проблемах со здоровьем.
«Я тут ОРВИ подхватила. Дело в том, что несколько залов, где я выступала в ходе гастролей, были слишком холодными», — заявила Милявская. Она уточнила, что температура ее тела в некоторые дни достигала отметки в 39 градусов. При этом ее тур продолжается.
По словам певицы, на одном из ее последних концертов мужчина в первом ряду сидел в дубленке, а остальные зрители согревались большим количеством спиртных напитков в буфете во время перерыва.
Ранее Лолита объяснила свое нежелание выходить замуж. «Ни один мужик не сможет мне дать столько любви, сколько даете вы!» — обратилась артистка к поклонникам.