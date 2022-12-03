Певица Лолита показала лицо без фильтров и сообщила о проблемах со здоровьем

По словам певицы, на одном из ее последних концертов мужчина в первом ряду сидел в дубленке, а остальные зрители согревались большим количеством спиртных напитков в буфете во время перерыва.

Ранее Лолита объяснила свое нежелание выходить замуж. «Ни один мужик не сможет мне дать столько любви, сколько даете вы!» — обратилась артистка к поклонникам.