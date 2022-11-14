Лолита Милявская объяснила нежелание выходить замуж

Нежелание выходить замуж объяснила в своем Telegram-канале певица Лолита Милявская. В день своего 59-летия, 14 ноября, она опубликовала видео без фильтров, в котором поблагодарила поклонников за поздравления и подарки.

«Спасибо вам за внимание! Вы знаете меня лучше родственников. Спасибо за малиновое варенье, мед, конфеты, за зубную щетку с пастой! Сколько же настоящей заботы вы мне даете… Понимаете, почему я не хочу замуж? Потому что ни один мужик не сможет мне дать столько любви, сколько даете вы!» — обратилась артистка к фолловерам.