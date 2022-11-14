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19:54, 14 ноября 2022
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Лолита Милявская объяснила нежелание выходить замуж

Лолита Милявская объяснила нежелание выходить замуж
Кадр: Telegram-канал «Лолита Милявская»

Нежелание выходить замуж объяснила в своем Telegram-канале певица Лолита Милявская. В день своего 59-летия, 14 ноября, она опубликовала видео без фильтров, в котором поблагодарила поклонников за поздравления и подарки.

«Спасибо вам за внимание! Вы знаете меня лучше родственников. Спасибо за малиновое варенье, мед, конфеты, за зубную щетку с пастой! Сколько же настоящей заботы вы мне даете… Понимаете, почему я не хочу замуж? Потому что ни один мужик не сможет мне дать столько любви, сколько даете вы!» — обратилась артистка к фолловерам.

В комментариях подписчики продолжили поздравлять находящуюся в гастрольном туре по городам России Милявскую с днем рождения.

Ранее Лолита призналась в нарушении рабочего запрета. Она рассказала, что съела целую упаковку шоколадок в ночь перед концертом.

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