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21:55, 22 декабря 2022
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Лолита Милявская раскрыла свое отношение к изменам

Лолита Милявская раскрыла свое отношение к изменам
Кадр: Александра Марченко / Super.ru

Свое отношение к изменам раскрыла певица Лолита Милявская в интервью Super. По ее мнению, в этом случае партнерам лучше разойтись.

«Ты уже не любишь человека, но каждый вечер с натянутой улыбкой желаешь спокойной ночи, а между вами лежит подушка или давно разъехался матрас. Смысла во всем этом нет», — заявила артистка. Но расставаться певица посоветовала без манипуляций и скандалов, а, наоборот, «отпускать с удовольствием».

Милявская заверила женщин, что они не виноваты в мужских изменах. По ее мнению, склонные к адюльтерам люди будут «гулять» в любых отношениях.

Ранее Лолита объяснила нежелание выходить замуж. По ее словам, ни один мужчина не сможет дать ей столько любви, сколько дают поклонники.

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