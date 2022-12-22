Лолита Милявская раскрыла свое отношение к изменам

Свое отношение к изменам раскрыла певица Лолита Милявская в интервью Super. По ее мнению, в этом случае партнерам лучше разойтись.

«Ты уже не любишь человека, но каждый вечер с натянутой улыбкой желаешь спокойной ночи, а между вами лежит подушка или давно разъехался матрас. Смысла во всем этом нет», — заявила артистка. Но расставаться певица посоветовала без манипуляций и скандалов, а, наоборот, «отпускать с удовольствием».

Милявская заверила женщин, что они не виноваты в мужских изменах. По ее мнению, склонные к адюльтерам люди будут «гулять» в любых отношениях.

Ранее Лолита объяснила нежелание выходить замуж. По ее словам, ни один мужчина не сможет дать ей столько любви, сколько дают поклонники.