Лолита призналась в нарушении запрета на гастролях

В комментариях поклонники певицы признались, что тоже «грешат» ночными перекусами. «Я сама такая же ночная птица», «Так бывает: то не ешь, то как навалишься и не можешь остановиться», — написали они.

Многие отметили, что нарушение запрета не мешает артистке прекрасно выглядеть: «Лолочка, да хоть мешок сникерсов каждый день! Выглядите великолепно! У вас особенная утренняя красота!», «Лола, корочка хлеба, сникерсы... Вы все равно красотка. И голос офигенный утренний».

Ранее Лолита поделилась впечатлениями от поездки на подмосковной электричке. Певица объяснила, что прибегла к такому способу добраться до места выступления из-за большой загруженности на дорогах.