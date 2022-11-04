Лолита призналась в нарушении запрета на гастролях
В нарушении рабочего запрета призналась в личном Telegram-канале певица Лолита. Она рассказала, что съела целую упаковку шоколадок минувшей ночью.
«У нас с коллективом всегда военный режим на гастролях — не выпивать, ложиться спать сразу после концерта, не есть много перед сном, найти бассейн и хоть 50 метров проплыть. И я вчера, понимая, как в детстве, что наступает время запретов, прикончила пакет сникерсов за ночь. Никому не расскажу из членов коллектива, но по комбинезону может быть видно», — написала артистка. К посту она прикрепила видеозапись с подтверждением своих слов.
В комментариях поклонники певицы признались, что тоже «грешат» ночными перекусами. «Я сама такая же ночная птица», «Так бывает: то не ешь, то как навалишься и не можешь остановиться», — написали они.
Многие отметили, что нарушение запрета не мешает артистке прекрасно выглядеть: «Лолочка, да хоть мешок сникерсов каждый день! Выглядите великолепно! У вас особенная утренняя красота!», «Лола, корочка хлеба, сникерсы... Вы все равно красотка. И голос офигенный утренний».
Ранее Лолита поделилась впечатлениями от поездки на подмосковной электричке. Певица объяснила, что прибегла к такому способу добраться до места выступления из-за большой загруженности на дорогах.