Лолита назвала условие для продолжения своей актерской карьеры

Условие для продолжения своей актерской карьеры назвала «Пятому каналу» певица Лолита Милявская.

Так, артистка отметила, что согласна сниматься в фильмах только в роли, не соответствующей ее амплуа. По ее словам, новая роль должна помочь ей еще больше раскрыться в актерской профессии.

Лолита также заявила, что больше любит музыкальную карьеру. Как певица она всегда в центре внимания, все зависит только от нее, а актеры зависят от съемочной команды.

Ранее Лолита высказала свое отношение к браку.