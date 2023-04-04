12:25, 04 апреля 2023
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Лолита назвала условие для продолжения своей актерской карьеры
Певица Лолита согласилась сниматься в фильмах только в новом амплуа.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Условие для продолжения своей актерской карьеры назвала «Пятому каналу» певица Лолита Милявская.
Так, артистка отметила, что согласна сниматься в фильмах только в роли, не соответствующей ее амплуа. По ее словам, новая роль должна помочь ей еще больше раскрыться в актерской профессии.
Лолита также заявила, что больше любит музыкальную карьеру. Как певица она всегда в центре внимания, все зависит только от нее, а актеры зависят от съемочной команды.
Ранее Лолита высказала свое отношение к браку.