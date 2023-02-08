Лолита высказала свое отношение к браку

Свое отношение к браку высказала в беседе с kp.ru певица Лолита Милявская. Журналистам артистка рассказала, что счастлива с новым мужчиной, но замуж в шестой раз она выходить не хочет.

«Я вообще больше замуж не собираюсь. Я и мужчине своему сказала: "Готова романить, но замуж не пойду!"» — сообщила исполнительница.

Певица добавила, что у нее нет желания снова оформлять брачные контракты, а также «готовить и стирать трусы». «А на кой черт мне это надо? Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем», — отметила исполнительница.

Ранее Лолита назвала главный минус купленной ею в Москве недвижимости.