Люди
14:59, 08 февраля 2023
1 мин.

Лолита высказала свое отношение к браку

Лолита высказала свое отношение к браку
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Свое отношение к браку высказала в беседе с kp.ru певица Лолита Милявская. Журналистам артистка рассказала, что счастлива с новым мужчиной, но замуж в шестой раз она выходить не хочет.

«Я вообще больше замуж не собираюсь. Я и мужчине своему сказала: "Готова романить, но замуж не пойду!"» — сообщила исполнительница.

Певица добавила, что у нее нет желания снова оформлять брачные контракты, а также «готовить и стирать трусы». «А на кой черт мне это надо? Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем», — отметила исполнительница.

Ранее Лолита назвала главный минус купленной ею в Москве недвижимости.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.