Певица Лолита впервые рассказала о новом возлюбленном

О своем новом возлюбленном впервые рассказала в снятом в Дубае спецвыпуске шоу «Алена, блин!» певица Лолита Милявская. Перечисляя сделанные там покупки, артистка упомянула о подарках избраннику.

«Ребенку пуховичок взяла очень прям знатный… Себе и мужику своему трусы-носки купила…» — поделилась Лолита результатами похода в местный H&M. «У меня он давно. По мне же видно! Вы думаете, чего ж я такая стала… Сто лет назад уже появился он», — добавила певица, поняв, что проговорилась.

Милявская была замужем пять раз. Последний из браков она заключила в 2010 году с фитнес-инструктором Дмитрием Ивановым. Их союз продлился десять лет. У певицы также есть 24-летняя дочь Ева, про отца которой она ничего не говорит.

Ранее Лолита объяснила свое нежелание выходить замуж. «Ни один мужик не сможет мне дать столько любви, сколько даете вы!» — обратилась артистка к поклонникам.