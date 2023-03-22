Певица Лолита призналась в романе с мусульманином

59-летняя певица Лолита Милявская YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» рассказала о личной жизни. Артистка призналась, что сейчас у нее роман с мусульманином, который моложе нее.

«Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клево», — рассказала исполнительница о новом избраннике, отметив, что пока не готова раскрыть имени партнера.

Певица уточнила, что с ровесниками она встречаться не готова. Кроме того, артистка рассказала, что состоит в этих отношениях уже около года и это для нее довольно длительный срок.

Ранее Лолита перечислила важные для нее параметры при знакомстве с мужчиной.