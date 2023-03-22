16:27, 22 марта 2023
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Певица Лолита призналась в романе с мусульманином
59-летняя певица Лолита Милявская призналась в романе с мусульманином.
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
59-летняя певица Лолита Милявская YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» рассказала о личной жизни. Артистка призналась, что сейчас у нее роман с мусульманином, который моложе нее.
«Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клево», — рассказала исполнительница о новом избраннике, отметив, что пока не готова раскрыть имени партнера.
Певица уточнила, что с ровесниками она встречаться не готова. Кроме того, артистка рассказала, что состоит в этих отношениях уже около года и это для нее довольно длительный срок.
Ранее Лолита перечислила важные для нее параметры при знакомстве с мужчиной.