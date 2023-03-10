Певица Лолита призналась в страхе из-за преследований маньяка

В страхе из-за преследований маньяка призналась в разговоре с Prozvezd.info певица Лолита Милявская. Реальный случай из жизни вызвал у нее желание скрывать свой адрес и номер телефона.

«В мире очень много психически нездоровых людей. И нереально предугадать, как именно твое появление на телеэкране может подействовать на кого-то из них. Каждый известный артист хоть раз в жизни сталкивался с маньяком», — заявила Милявская.

По словам артистки, десять лет назад ей пришлось обратиться в полицию из-за подозрительного мужчины, который ходил за ней по пятам. Правоохранители помогли ей, но страх остался.

С тех пор Лолита категорически против того, чтобы где-либо публиковались контакты известных личностей, ведь это ставит их жизнь под угрозу.

«К этому следует относиться очень серьезно. Ведь люди, которые преследуют, чаще всего психически нездоровы. Их ни в коем случае не надо провоцировать. Надо сразу писать заявление в полицию», — убеждена звезда.

Ранее Лолита перечислила важные для нее моменты при знакомстве с мужчиной. По ее словам, главную роль играет не внешность.