Лолита отреагировала на слухи о своей смерти

На слухи о своей смерти за границей отреагировала певица Лолита Милявская в личном Telegram-канале. Она сообщила, что мошенники «похоронили» ее в Германии.

«Это сообщение появилось странным образом почему-то только в Германии. И все, у кого там родственники, меня оплакали. Хорошо, что друзья позвонили. Одно радует — я точно знаю, кому я небезразлична», — рассказала артистка.

Лолита также предупредила, что аферисты действуют от ее имени, рассылая голосовые сообщения. Они также подделывают номер певицы при входящих звонках ее знакомым. Поэтому артистка призвала друзей и поклонников всегда перезванивать адресату, обратившемуся с просьбой о финансовой помощи.

Ранее о действующих от ее имени мошенниках предупредила гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Звезда сообщила, что аферисты с ее фотографией и именем в профиле предлагают жертвам написать им личное сообщение и получить за это подарок.