Ляйсан Утяшева предупредила о действующих от ее имени мошенниках

О действующих от ее имени мошенниках предупредила подписчиков популярная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. В своем Telegram-канале звезда сообщила, что аферисты с ее фотографией и именем в профиле предлагают жертвам написать им личное сообщение и получить за это подарок.

«Запомните, пожалуйста, что я не провожу никаких розыгрышей, конкурсов, гивов и тому подобного, и уж тем более не пишу об этом в комментариях. Не ведитесь на такие уловки злоумышленников и ни в коем случае не нажимайте на ссылки, не вводите данные своих карт и не переводите им деньги», — написала Утяшева.

Телеведущая добавила, что мошенники могут орудовать не только в Telegram, и попросила своих поклонников быть внимательнее во всех социальных сетях.

Ранее о действующих от ее имени злоумышленниках предупредила блогер и телеведущая Ксения Собчак. Она выложила скриншот переписки, на котором зафиксировано, как аферисты просят денег в долг у ее знакомого.