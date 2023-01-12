59-летняя Лолита показала фигуру в купальнике

Подписчики артистки сделали множество комплиментов ее внешности, отметив, что Милявская совершенно не выглядит на свой реальный возраст.

«Лолита прекрасна, а паспортный возраст — это ложь и провокация», «Вам 60 будет? Нет, это не может быть правдой, вы выглядите точно моложе», «Как 60? Это шутка? Такого не может быть, вы огонь», — прокомментировали юзеры.

Ранее фигуру в купальнике показала 45-летняя телеведущая Анфиса Чехова. Знаменитость позировала перед камерой на пляже.