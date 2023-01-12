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10:34, 12 января 2023
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59-летняя Лолита показала фигуру в купальнике

59-летняя Лолита показала фигуру в купальнике
Кадр: @lolitamilyavskaya

Фигуру в черном слитном купальнике с кружевом в зоне декольте показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 59-летняя певица Лолита Милявская.

«Смотрю на себя и думаю: "Ну хороша же, хороша". Уже сроки взяла на ноябрь, чтобы 60 отпраздновать. По-моему, еще есть, чем гордиться», — говорит она в видеоролике, сидя на пляже с покрытой платком головой и в солнцезащитных очках.

59-летняя Лолита показала фигуру в купальнике

Кадр: @lolitamilyavskaya

Подписчики артистки сделали множество комплиментов ее внешности, отметив, что Милявская совершенно не выглядит на свой реальный возраст.

«Лолита прекрасна, а паспортный возраст — это ложь и провокация», «Вам 60 будет? Нет, это не может быть правдой, вы выглядите точно моложе», «Как 60? Это шутка? Такого не может быть, вы огонь», — прокомментировали юзеры.

Ранее фигуру в купальнике показала 45-летняя телеведущая Анфиса Чехова. Знаменитость позировала перед камерой на пляже.

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