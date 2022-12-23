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20:21, 23 декабря 2022
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59-летняя Лолита в обтягивающем костюме показала модный жест

59-летняя Лолита в обтягивающем костюме показала модный жест
Кадр: Telegram-канал Лолиты Милявской

59-летняя певица Лолита Милявская в обтягивающем серебряном костюме показала модный жест. В личном Тelegram-канале знаменитость опубликовала видеозапись, на которой тщетно пыталась сложить руками сердце.

«Я не умею делать сердечки. Не знаю, как вы это делаете. Это для меня отдельная наука», — сказала в ролике артистка. Милявская пошутила, что начала упражняться сразу, как окончательно поняла: ее «руки не для скуки».

Поклонники восхитились ее образом. «Костюм класс», «Лолита, выглядишь великолепно», «Вы красотка, и как певица и как женщина просто супер», «Фигура и лицо просто класс. Молодец, так держать», «В вас столько красоты как внешней, так и внутренней», «Какая женщина! Какие формы», — написали подписчики комплименты.

Ранее певица Лолита показала лицо без фильтров и сообщила о проблемах со здоровьем.

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