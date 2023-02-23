В программе Мясникова предупредили об опасных лор-осложнениях после ОРВИ

Об опасных лор-осложнениях после ОРВИ, гриппа и COVID-19 предупредила в эфире программы «О самом главном», ведущим которой является Александр Мясников, врач-оториноларинголог высшей категории, доктор медицинских наук Ирина Кириченко.

«В группе риска находятся люди, у которых обнаружено искривление носовой перегородки. Эта патология вовсе не редка, она наблюдается у 70 процентов людей — у кого-то она возникает после травм или родов, но иногда люди даже не подозревают о такой проблеме», — рассказала она. По словам специалиста, искривленная перегородка приводит к нарушению носового дыхания и развитию воспаления в пазухах носа.

Внимательнее стоит отнестись и к наличию полипов в носу, продолжила Кириченко. Если игнорировать эту проблему и вовремя не обратиться к врачу, полипы будут разрастаться и закрывать соустья пазух. «Тогда возникает очень нехорошая ситуация: когда из пазух нет оттока, есть питательная среда для бактерий. С этого начинается хронический гайморит», — пояснила она.

Если у человека есть проблемы с дыханием, не стоит ждать, нужно сразу же обратиться к доктору, подчеркнула специалист. А причиной подобных проблем, по ее словам, часто являются недолеченные инфекции: некоторые люди, едва почувствовав улучшение самочувствия, спешат вернуться к привычному образу жизни — ходят на работу, в бассейн или сауну, что в корне неверно: нужно обязательно дожидаться полного выздоровления.

Ранее доктор Мясников оценил любовь мужчин к блондинкам. По его мнению, при возникновении интереса к женщине цвет ее волос не должен играть ведущей роли.