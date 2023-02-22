19:37, 22 февраля 2023
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Доктор Мясников оценил любовь мужчин к блондинкам
Фото: Brandi Redd / Unsplash
Любовь мужчин к блондинкам оценил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, при возникновении интереса к женщине цвет ее волос не должен играть ведущей роли.
«Если мужчина начинает любить только брюнеток или только блондинок, ему надо к сексопатологу. Или к геронтологу», — заявил доктор. Для самого Мясникова главное в женщинах — выражение их глаз и природный магнетизм.
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