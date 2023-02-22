Люди
19:37, 22 февраля 2023
1 мин.

Доктор Мясников оценил любовь мужчин к блондинкам

Доктор Мясников оценил любовь мужчин к блондинкам
Фото: Brandi Redd / Unsplash

Любовь мужчин к блондинкам оценил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, при возникновении интереса к женщине цвет ее волос не должен играть ведущей роли.

«Если мужчина начинает любить только брюнеток или только блондинок, ему надо к сексопатологу. Или к геронтологу», — заявил доктор. Для самого Мясникова главное в женщинах — выражение их глаз и природный магнетизм.

Ранее о модных в 2023 году вариантах окрашивания волос рассказала парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.