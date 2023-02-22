Доктор Мясников оценил любовь мужчин к блондинкам

Любовь мужчин к блондинкам оценил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, при возникновении интереса к женщине цвет ее волос не должен играть ведущей роли.

«Если мужчина начинает любить только брюнеток или только блондинок, ему надо к сексопатологу. Или к геронтологу», — заявил доктор. Для самого Мясникова главное в женщинах — выражение их глаз и природный магнетизм.

Ранее о модных в 2023 году вариантах окрашивания волос рассказала парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова.