Певец Юрий Лоза обиделся на противников теории плоской Земли. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Артист рассказал, что на одном из телеканалов вышла передача о плоской Земле, в которой были использованы фрагменты его интервью на эту тему. «Во время съемки я приводил примеры и аргументировал целый час, а в сюжет вошли только несколько слов, причем выдранных из контекста», — подчеркнул Лоза. Артист уверен, что авторы программы специально убрали с микрофона высокие частоты, чтобы его голос звучал «как из погреба», и добавили пару-тройку кадров, снятых скрытой камерой снизу, когда он был уже в верхней одежде.

«Сама передача получилась максимально однобокой и бездоказательной, а в конце ведущий заявил, что те, кто верит в плоскую Землю, – мракобесы и отщепенцы, которые отрицают науку, ходят к знахарям, и не желают прививаться шмурдяком», — заключил певец.

Ранее Лоза описал оригинальный способ привлечь внимание водителей на трассе.