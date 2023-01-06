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15:16, 06 января 2023
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Юрий Лоза раскритиковал творчество современных артистов

Юрий Лоза раскритиковал творчество современных артистов
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Творчество современных артистов, а именно тексты их песен, раскритиковал в своем Telegram-канале российский певец Юрий Лоза. По его словам, сейчас звезды очень любят совмещать одновременно пение и жевание.

«Два дня подряд на "Песне года" ведущие, представляя очередной номер, на голубом глазу говорили — музыка такого-то, стихи такого-то. Музыку я не обсуждаю, но называть озвученные тексты стихами — это просто кощунство, ибо стихи можно воспринимать в печатном виде, а тот набор слов, который лился с эстрады, читать абсолютно противопоказано», — написал он.

Музыкант уточнил, что подобная манера исполнения позволяет аудитории «не подключать мозги» во время услышанного. Лоза считает, что не только молодые артисты, но и пожилые перестали включать в свои песни какой-либо смысл.

Ранее популярное у россиян шоу «Пусть говорят» на Первом канале раскритиковал популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Один из выпусков он назвал «абсолютным позорищем».

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