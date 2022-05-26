Юрий Лоза ответил на шутку Ксении Собчак

Певец и композитор Юрий Лоза ответил на шутку телеведущей Ксении Собчак на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Темой для поста музыканта стала запись в Telegram-канале Собчак от 22 мая: «Не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание Юрия Лозы. Вот где действительно опасность таится».

Лоза ответил, что волнения телеведущей напрасны. По его словам, Собчак, видимо, не знает, что в стране «прикрыли» Facebook и Instagram (запрещенные социальные сети, принадлежащие американской компании Meta Platforms Inc, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Я знаю, как обойти запреты, но для этого придется скачать соответствующую программу и прикинуться жителем другой страны. Я россиянин и никем другим быть не хочу, тем более, что без фейсбука и инстаграма, как оказалось, даже спокойнее», — написал Юрий Лоза.

Ранее Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах. В разговоре он упомянул актрису Чулпан Хаматову, режиссера Ренату Литвинову, певицу Земфиру, телеведущую Ксению Собчак, а также Аллу Пугачеву и Максима Галкина.