Стилист перечислила лучшие головные уборы осени-2023
Стилист рекомедовала россиянкам утепленные панамы осенью.
Лучшие головные уборы осени-2023 перечислила в беседе с «Мослентой» персональный стилист, ведущая первой в России трансформационной стилистической игры Sold Out Анна Минина. В частности, она рекомедовала россиянкам утепленные панамы и бейсболки.
Стильно провести эту осень можно не только в теплых и уютных вязаных шапках. Современная мода предлагает нам огромное количество вариаций. На полках магазинов сегодня можно встретить утепленные бейсболки, кожаные фуражки, кепи и даже панамы. И конечно, нельзя представить осеннюю моду без фетровых шляп и беретов
«Удивительно, но панамки стали абсолютно законной частью осенне-зимнего гардероба. Самые стильные из них — с меховой отделкой, кожаные, велюровые и из плотной ткани», — рассказала Минина. Носить их, по ее словам, можно с пальто, дубленками, тренчами, куртками.
Берет — очень стильный головной убор, он придает любому образу элегантности, продолжила стилист. В этом сезоне актуальны в том числе береты из кожи, бархата и вязаные варианты.
«Если настроены на романтику — надевайте кашемировый берет с классическим пальто, если же хочется немного дерзости — берите косуху и кожаный матовый берет», — добавила собеседница «Мосленты».
Не теряют актуальности шляпы. Поклонницам таких головных уборов стилист посоветовала экспериментировать с цветом и украшать шляпу аксессуарами — например, кольцами или цепочками.
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«Не ограничивайтесь только летним сезоном для ношения бейсболки. Они давно перекочевали в классический гардероб и перестали ассоциироваться только со спортом. Носите бейсболки с пальто и классическими брюками, с тренчами, косухами и дутыми куртками», — посоветовала Минина.
Шапочки из эко-меха — еще один актуальный вариант этой осени. Они способны сделать любой образ максимально очаровательным, уверена собеседница «Мосленты».
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