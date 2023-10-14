Стилист перечислила лучшие головные уборы осени-2023

«Удивительно, но панамки стали абсолютно законной частью осенне-зимнего гардероба. Самые стильные из них — с меховой отделкой, кожаные, велюровые и из плотной ткани», — рассказала Минина. Носить их, по ее словам, можно с пальто, дубленками, тренчами, куртками.

Берет — очень стильный головной убор, он придает любому образу элегантности, продолжила стилист. В этом сезоне актуальны в том числе береты из кожи, бархата и вязаные варианты.

«Если настроены на романтику — надевайте кашемировый берет с классическим пальто, если же хочется немного дерзости — берите косуху и кожаный матовый берет», — добавила собеседница «Мосленты».

Не теряют актуальности шляпы. Поклонницам таких головных уборов стилист посоветовала экспериментировать с цветом и украшать шляпу аксессуарами — например, кольцами или цепочками.